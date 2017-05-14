Артис Аболс: "С Россией будем играть активно и агрессивно"

Тренер сборной Латвии Артис Аболс в преддверии матча группового этапа чемпионата мира-2017 с Россией отметил, что на лед выйдут все сильнейшие, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, латвийцы будут играть активно и агрессивно.

– С Россией сыграют все сильнейшие, – подчеркнул Аболс. – В воротах начнет Мерзликинс. Тактика будет такая же, как и в предыдущих играх, – активно и агрессивно. Главное – не удаляться, ведь у россиян очень высокий процент реализации большинства.

– Как бороться с лучшими российскими тройками?

– Ясно, что они мастеровитые. Никита Кучеров очень креативный, здорово провел сезон и здесь играет здорово. Главное – это тройка Шипачева, и сам Олег Валерьевич говорит, что они неидеальны. Мы будем придерживаться того, что проповедует Боб Хартли. Конечно, будем рассматривать нюансы. Пять игр провели на одной тактике и не будем ее менять. Хартли – тоже реалист и понимает, что у Германии лишний выходной.

– Вам предстоят два матча за два дня.

– До сих пор это не было проблемой, потому и сегодня бригады большинства тренировались в зале. Надо поберечь их перед двумя важными матчами. Должны были брать очки в матчах со Швецией и США. С первыми, проигрывая 0:1, не реализовали "пять на три". Вчера за три с половиной минуты пропустили легкие голы от американцев и сами упустили победу. Надо побеждать немцев.

Встреча Россия – Латвия пройдет завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.