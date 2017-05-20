Артемий Панарин: "Поганое поражение, полная задница". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

21:00 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Артемий Панарин: "Поганое поражение, полная задница"

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Нападающий сборной России Артемий Панарин эмоционально прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4).

– Мы старались играть каждую смену, – приводит life слова Панарина. – Но иногда, когда ведешь в матче с сильной командой, начинаешь нервничать, отбрасываться, и у соперника появляется время для хорошей атаки. Полная задница на самом деле. Втройне обидно, что мы вели всю игру, но потом пошли ненужные удаления… Поганое поражение. Могли быть на коне, а оказались под конем.

После двух периодов Россия вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьей 20-минутке – первую уже на 17-й секунде.

Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада //
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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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