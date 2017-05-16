Артемий Панарин: "Мог сравнять счет, но бездарно бросил"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после поражения в матче чемпионата мира по хоккею-2017 от США критично отозвался о судействе. Форвард посетовал, что не смог сравнять счет во встрече.

– Мало держали шайбу, много оборонялись, – сказал Панарин в эфире программы "Все на хоккей". – Забивали тяжело, пропускали легко. Объяснений нет. Будем завтра разбираться. Я мог забить и сравнять счет, но бездарно бросил.

Судьи? Хотел бы поругаться, но у них своя работа. Мы половину первого периода в меньшинстве провели. Ладно, не буду... Теперь следующая игра – самая важная.

"СЭ" вел текстовую трансляцию встречи