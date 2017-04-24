Артемий Панарин: "Еду в сборную с радостными эмоциями"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин в беседе с корреспондентом "СЭ" подчеркнул, что с радостью сыграет на чемпионате мира-2017. Он выразил уверенность в силе состава, который выберет тренерский штаб национальной команды.

– Я всегда еду в сборную с сильнейшими, радостными эмоциями, – сказал Панарин. – Россия – моя страна, и я всегда буду за нее биться, стараться внести максимальный вклад в наш командный результат! За мировым первенством следит вся страна, всегда хочется порадовать своих земляков. Если честно, пока не удавалось следить за тем, какой набирается состав. Только недавно закончили играть.

Мне позвонили тренеры, сказали, чтобы приезжал. Спешу, бегаю по делам, чтобы все успеть до отъезда. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что состав наш будет очень сильным. Это же сборная России, в ней всегда собирают всех лучших. Так что будет здорово. В сборную приеду 1 мая. (Марат САФИН)