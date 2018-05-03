Артем Анисимов: "Сказал Кейну: "Увидимся в матчах на вылет"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артем Анисимов отметил, что уже акклиматизировался в Дании, где 4 мая стартует чемпионат мира.



- Акклиматизация прошла?



- Да, все хорошо, акклиматизировался уже.



- Как вам новая арена?



- Да все хорошо. Раздевалка у нас вообще классная. Мне очень нравится.

- Вы уже проигрывали французам на чемпионате мира в 2013 году.

- Помню эту игру. Поэтому надо настраиваться очень серьезно. Сейчас все хорошо играют в хоккей, умеют забивать голы. Надо сыграть строго в обороне. И реализовывать свои моменты. Нам тогда как раз этого и не хватило – мы свои моменты не реализовывали.



- Вы готовились к чемпионату мира с Патриком Кейном, который сыграет за сборную США. Заключали какие-то пари?



- Нет. Я просто сказал ему: "Увидимся в матчах на вылет".



- Что скажете о своем звене? (Григоренко – Анисимов – Бучневич – прим. "СЭ")



- Хорошее звено. Все как на подбор. Одного роста. Взаимопонимание хорошее. Поговорили, обговорили с ребятами, как и что делать. (Игорь ЕРОНКО)

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