Чемпионат мира

18:05 | Хоккей — Чемпионат мира

Артем Анисимов: "Сказал Кейну: "Увидимся в матчах на вылет"


Нападающий "Чикаго" и сборной России Артем Анисимов отметил, что уже акклиматизировался в Дании, где 4 мая стартует чемпионат мира.

- Акклиматизация прошла?

- Да, все хорошо, акклиматизировался уже.

- Как вам новая арена?

- Да все хорошо. Раздевалка у нас вообще классная. Мне очень нравится.

- Вы уже проигрывали французам на чемпионате мира в 2013 году. 

- Помню эту игру. Поэтому надо настраиваться очень серьезно. Сейчас все хорошо играют в хоккей, умеют забивать голы. Надо сыграть строго в обороне. И реализовывать свои моменты. Нам тогда как раз этого и не хватило – мы свои моменты не реализовывали. 

- Вы готовились к чемпионату мира с Патриком Кейном, который сыграет за сборную США. Заключали какие-то пари?

- Нет. Я просто сказал ему: "Увидимся в матчах на вылет".

- Что скажете о своем звене? (Григоренко – Анисимов – Бучневич – прим. "СЭ")

- Хорошее звено. Все как на подбор. Одного роста. Взаимопонимание хорошее. Поговорили, обговорили с ребятами, как и что делать. (Игорь ЕРОНКО)

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