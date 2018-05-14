Андронов досрочно покинул утреннюю раскатку сборной России

Сборная России проводит утренню раскатку перед матчем чемпионата мира со сборной Словакии. Первые два звена, ктороые занканчиввли матч против Швейцарии, Гусев – Дацюк – Капризов и Григоренко – Анисимов – Дадонов, не претерпели изменений, как и тройка Каблукова. В звене Андронова с Маминым занимался Никита Сошников. Скорее всего, во встрече со словаками либо Павел Бучневич, либо Максим Шалунов будет заявлен на матч 13-м форвардом.
Не вышел на утреннюю раскатку и защитник Динар Хафизуллин, прдолжающий залечивать повреждение, полученное в игре против Чехией.
Во время занятия лед покинул Сергей Андронов. О характере его повреждения станет известно позже. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Матч Россия - Словакия начнется в 17:15 по московскому времени.
Чемпионат мира по хоккею-2018: расписание матчей и турнирное положение команд //
Все о чемпионате мира по хоккею
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Илья Каблуков
- Артем Анисимов
- Сергей Андронов
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Динар Хафизуллин
- Михаил Григоренко
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Павел Бучневич
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
- Никита Сошников