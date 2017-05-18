Алексей Бадюков: "У канадцев есть слабости, которые мы видели на групповом этапе"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков заявил, что шансы России и Канады в полуфинале чемпионата мира будут равны. Правда, перед этим канадцам нужно обыграть в четвертьфинале Германию.

– После победы над чехами нашей сборной в полуфинале наверняка придется играть с Канадой. Как оцените шансы россиян?

– У нас сегодня травму получил Наместников, то есть выпал центральный нападающий, и на его место встал Кузнецов. Но дело в том, что каждый матч – это новая жизнь, и сопоставлять с групповым этапом я бы не стал. Ту статистику, которую мы набрали со словаками, итальянцами, можно выкинуть в мусорное ведро. И даже с чехами. Если мы встретимся с канадцами, понятно, что сойдутся две сильнейшие команды на данный момент.

По мысли, скорости и реализации моментов канадцы никому не уступят. Они, пожалуй, лучшие на чемпионате мира, ну, плюс еще шведы. Но мы все равно видим их слабые стороны, которые были на групповом этапе. Как показывает практика, на поздних стадиях таких турниров очень многое решают нечитаемые моменты. То есть, например, ты предполагал, что будет такое большинство, а оно другое со стороны нашей команды.

А то, что канадцы основные претенденты на финал и золотые медали, – это да. Так же, как и мы. Поэтому шансы здесь пятьдесят на пятьдесят. Будем пристально следить за тем, что им предложат немцы и как с этим хоккеем справятся канадцы, потому что если канадцы пройдут дальше, примерно такая же ситуация будет и у нас с ними. Понятно, что у немцев не такой разноплановый хоккей, и ребята не такие техничные, но нужно посмотреть, какие скорости будут сопоставимы с канадцами и какие будут давать результат.

– Американцы проиграли Финляндии. Получается, хорошо, что мы уступили США и не попали на финнов?

– У финнов очень опытная команда, это не самый лучший соперник для нашей сборной. Американцы в этом убедились, возомнив, что они способны если не выиграть чемпионат, то уж точно дойти до финала. А финны зацепились за свою игру и будут так действовать дальше. Это настоящая команда плей-офф. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Канада - Германия