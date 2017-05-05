Александр Гуськов: "Ошибки Киселевича и Миронова? Турнир только начинается, все можно исправить"

Бывший защитник сборной России, а ныне – известный комментатор Александр Гуськов подвел итоги первого матча российской команды на чемпионате мира по хоккею-2017 против Швеции (2:1 Б). Специалист отметил, что этот результат положительно скажется на выступлении россиян в турнире.

– Лучшего старта чемпионата мира, чем победа со шведами, придумать сложно?

– Не важно, играть на старте со слабыми командами и идти по нарастающей или наоборот, – сказал Гуськов. – Думаю, эта победа может положительно отразиться на последующих матчах. Особенно, если нам придется еще играть против Швеции в плей-офф. Наши хоккеисты будут понимать, что шведов можно обыгрывать.

– В своей зоне Киселевич и Миронов нередко проигрывали силовую борьбу и ошибались.

– Шведы – очень грозный соперник. Как против такого не ошибиться? Просто нужно сделать определенные выводы, турнир ведь только начинается. Еще можно исправить свою игру и сделать ее лучше. Тогда все прошлые ошибки забудутся. (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия