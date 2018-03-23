9 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Чехии для подготовки к чемпионату мира-2018

Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав команды, которая начнет подготовку к предстоящему чемпионату мира-2018 в Дании, сообщает пресс-служба Национального хоккейного союза. В него вошли 19 игроков, 9 из которых выступают за клубы КХЛ.

Состав сборной Чехии выглядит следующим образом:

Вратари: Патрик Батрошак ("Витковице"), Доминик Фурх ("АВАНГАРД").

Защитники: Якуб Галвас ("Оломоуц"), Марек Грбас, Лукаш Клок (оба – "Витковице"), Михал Йордан ("АМУР"), Войтех Мозик ("ВИТЯЗЬ"), Адам Полашек ("СОЧИ"), Ондржей Витасек ("ЮГРА").

Нападающие: Михал Бирнер, Роман Червенка ("Фрибург-Готтерон"), Роман Горак ("ВИТЯЗЬ"), Робин Ганзл, Андрей Нестрашил ("НЕФТЕХИМИК"), Роберт Коусал ("Давос"), Адам Мусил ("Сан-Антонио"), Михал Ржепик ("Спарта"), Матей Странски ("СЕВЕРСТАЛЬ"), Давид Штястны ("Злин").

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 4 по 20 мая.