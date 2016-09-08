15:30 8 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Тест. Хорошо ли вы знаете
историю Кубка мира?

Считанные дни остались до старта Кубка мира. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Считанные дни остались до старта Кубка мира. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Вскоре стартует самый долгожданный хоккейный турнир года – Кубок мира. В преддверии турнира с участием практически всех звезд "СЭ" составил тест на тему "Хорошо ли вы знаете историю Кубка мира?"

 
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КОММЕНТАРИИ (12)
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oleg_sevan

11 из 20, ну если бы не торопился то еще вопросика 3-4 зацепил бы)))

13:28

.BattleFish.

14 из 20, ну угадал с Бобби Орром, Москвой где проводились игры, весом кубка, поражении чехов от немцев, покупке сборной СССР и хет-триком Шепелева!)))

11:34

П_о_в_а_р

5 из 36 и 6 из 45.

07:11

Лев Красоткин

Великолепный формат! Очень интересно! Почаще такие онлайн-викторины проводите!

22:19 8 сентября

tigana.1982

Честно говоря помниться только 8:1 в 1981, полуфинал 1984 года ну и величайший финал всех времен 6:5, 5:6 и 5:6 в 1987. А с тех пор как Кубок мира стали подстраивать конкретно под Канаду - интерес явно упал!

21:00 8 сентября

Thomas_Boy

С весом тоже не угадал.

21:00 8 сентября

SERGEY

19/20 c весом думал 30

20:31 8 сентября

$n10nep$

А так 14 из 20. Станно. Думал будет меньше.

19:20 8 сентября

$n10nep$

10 из 10!

19:06 8 сентября

US46

17/20 Но должно было быть 19/20. Про 1-7 не вспомнил бы.)

18:21 8 сентября

Искремас

14/20 Не путайте братьев Штястны и всё у вас будет отлично.))

17:44 8 сентября

ВеликийПашаБуре

16/20! Я Всеволод Кукушкин.

17:31 8 сентября

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