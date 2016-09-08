Вскоре стартует самый долгожданный хоккейный турнир года – Кубок мира. В преддверии турнира с участием практически всех звезд "СЭ" составил тест на тему "Хорошо ли вы знаете историю Кубка мира?"
Вскоре стартует самый долгожданный хоккейный турнир года – Кубок мира. В преддверии турнира с участием практически всех звезд "СЭ" составил тест на тему "Хорошо ли вы знаете историю Кубка мира?"
oleg_sevan
11 из 20, ну если бы не торопился то еще вопросика 3-4 зацепил бы)))
13:28
.BattleFish.
14 из 20, ну угадал с Бобби Орром, Москвой где проводились игры, весом кубка, поражении чехов от немцев, покупке сборной СССР и хет-триком Шепелева!)))
11:34
П_о_в_а_р
5 из 36 и 6 из 45.
07:11
Лев Красоткин
Великолепный формат! Очень интересно! Почаще такие онлайн-викторины проводите!
22:19 8 сентября
tigana.1982
Честно говоря помниться только 8:1 в 1981, полуфинал 1984 года ну и величайший финал всех времен 6:5, 5:6 и 5:6 в 1987. А с тех пор как Кубок мира стали подстраивать конкретно под Канаду - интерес явно упал!
21:00 8 сентября
Thomas_Boy
С весом тоже не угадал.
21:00 8 сентября
SERGEY
19/20 c весом думал 30
20:31 8 сентября
$n10nep$
А так 14 из 20. Станно. Думал будет меньше.
19:20 8 сентября
$n10nep$
10 из 10!
19:06 8 сентября
US46
17/20 Но должно было быть 19/20. Про 1-7 не вспомнил бы.)
18:21 8 сентября
Искремас
14/20 Не путайте братьев Штястны и всё у вас будет отлично.))
17:44 8 сентября
ВеликийПашаБуре
16/20! Я Всеволод Кукушкин.
17:31 8 сентября