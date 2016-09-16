Павел Буре: "Кубок мира круче Олимпиады"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре выразил мнение, что стартующий в Торонто Кубок мира является более статусным турниром, чем Олимпийские игры. Ветеран поддержал идею создания сборной Европы, составленную из игроков разных стран, не входящих в элиту мирового хоккея.
- Кубок мира по своему статусу является очень серьезным соревнованием, - цитирует официальный сайт Кубка мира Буре. - Его вполне можно приравнять к хоккейному турниру на Олимпийских играх среди профессионалов, которые стали принимать в нем участие с 1998 года. Я бы даже сказал, что он круче Олимпиады, потому что туда обычно приезжают с корабля на бал, не имея особого времени для подготовки.
Здесь же у сборных была полноценная и целенаправленная подготовка именно к Кубку мира, которая включала в себя тренировочный лагерь и контрольные матчи. При этом в Кубке мира будут участвовать все сильнейшие хоккеисты мира независимо от своей принадлежности к той или иной сборной. Это по-настоящему грандиозный праздник для всех любителей хоккея.
У Кубка мира очень интересный формат. На нем не будет слабых команд, что зачастую случается на Олимпиадах и чемпионатах мира, куда приезжают явные аутсайдеры с единственной целью остаться в группе сильнейших. Поэтому я полностью приветствую решение НХЛ создать сборную Европы. Многие хоккейные сборные-аутсайдеры старого континента, такие, как Норвегия или Дания имеют лишь по одному игроку топ-уровня, для которых подобный формат становится единственным возможным шансом поучаствовать в турнире такого серьезного масштаба.
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https://www.wch2016.com/ru/news/pavel-talks-about-team-russias-chances-to-win-the-wch-and-the-importance-of-this-tournament-in-general/c-281816892
US46
Кубок мира как минимум не уступает Олимпиаде, а в чём-то превосходит, и значительно престижнее чемпионата мира.
11:59
Бо
А допинг контроль на кубке будет ? А то может и на зимние ОИ не попадем.
11:43
shvedero
Золото на олимпиаде это конечно круче, но победить на любом турнире против всех самых сильных , для хоккеистов куда важнее, они ведь спортсмены, желание быть лучшим среди лучших всегда для них на первом месте
11:36
shvedero
я просто поражаюсь) вы такие смешные , если бы этот турнир им ну никак не нужен был, хоккеисты просто бы отказались от его участия вот и всё. Некоторые ребята играют еще без контракта , играя в выставочных матча почти на полную(а это еще сам турнир не начался), рискуя многим... И им не нужен этот турнир? Абсолютно поддерживаю Пашу, только сильнейшие, намного интереснее..
11:34
совва
А ничего, что принцип равенства команд на КК отсутствует, ибо КК проходит исключительно на территории канады, а ОИ принимают разные страны? все равно, что кубок на приз известий, сравнить с ОИ или ЧМ. Да и статус победителя КК со статусом победителя ОИ и рядом не валялся, при всем уважении.
11:32
.BattleFish.
Паша так то прав, но на ОИ также выступают сильнейшие, плюс игр больше, а тут всего три и сразу полуфинал, даже 1/4 нет, некоторые ТОП сборные после трех игр закончат соревнования, не успеваешь насладиться и проникнуться атмосферой турнира из за его скоротечности, но хотя бы есть выставочные матчи, уже куда ни шло!
11:10
djavdet
Да, будет серьезная заруба за ОИ-18. НХЛ эти игры ну никак не нужны - ломают календарь, большая вероятность получить травму, только работа на имидж. А КМ здесь, под боком, прибыль более 50 млн (планируют). Плюс играют в удобное для ТВ время. Одни плюсы. Но игроки хотят играть за страну, поэтому приходится учитывать. Вот крамольная мысль - может, боссы НХЛ решили пойти дальше, не нация против нации, что, конечно, подогревает интерес, а континент против континента? Идея неплоха, тока, кажется, люди пока не готовы, если учитывать разные Brexit. Пока антиглобалисты еще держатся...
10:54
ALEKS49
Ну тебе, Паша, видимо шайбой в голову попали. Сравнивать звание Олимпийского чемпиона и победителя КМ...
10:38