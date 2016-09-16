Павел Буре: "Кубок мира круче Олимпиады"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре выразил мнение, что стартующий в Торонто Кубок мира является более статусным турниром, чем Олимпийские игры. Ветеран поддержал идею создания сборной Европы, составленную из игроков разных стран, не входящих в элиту мирового хоккея.

- Кубок мира по своему статусу является очень серьезным соревнованием, - цитирует официальный сайт Кубка мира Буре. - Его вполне можно приравнять к хоккейному турниру на Олимпийских играх среди профессионалов, которые стали принимать в нем участие с 1998 года. Я бы даже сказал, что он круче Олимпиады, потому что туда обычно приезжают с корабля на бал, не имея особого времени для подготовки.

Здесь же у сборных была полноценная и целенаправленная подготовка именно к Кубку мира, которая включала в себя тренировочный лагерь и контрольные матчи. При этом в Кубке мира будут участвовать все сильнейшие хоккеисты мира независимо от своей принадлежности к той или иной сборной. Это по-настоящему грандиозный праздник для всех любителей хоккея.

У Кубка мира очень интересный формат. На нем не будет слабых команд, что зачастую случается на Олимпиадах и чемпионатах мира, куда приезжают явные аутсайдеры с единственной целью остаться в группе сильнейших. Поэтому я полностью приветствую решение НХЛ создать сборную Европы. Многие хоккейные сборные-аутсайдеры старого континента, такие, как Норвегия или Дания имеют лишь по одному игроку топ-уровня, для которых подобный формат становится единственным возможным шансом поучаствовать в турнире такого серьезного масштаба.