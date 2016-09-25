Патрик Хернквист: "Швеция намерена исправить ошибки прошлой игры со сборной Европы"

Нападающий сборной Швеции Патрик Хернквист подчеркнул в преддверии полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы, что команда намерена исправить ошибки, допущенные в прошлой игре с этим соперником. Шведы уступили со счетом 2:6 в выставочной игре перед стартом турнира.

– Мы профессионалы, и в полуфинале Кубка мира встретимся с отличным соперником, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Хорнквиста. – Мы должны быть готовы, и мы будем готовы. Таков наш настрой. Неважно кто наш соперник. Мы играли с ними раньше и проиграли. В воскресенье мы хотим исправить, допущенные в Вашингтоне ошибки.