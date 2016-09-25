01:32 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Патрик Хернквист: "Швеция намерена исправить ошибки прошлой игры со сборной Европы"

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Нападающий сборной Швеции Патрик Хернквист подчеркнул в преддверии полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы, что команда намерена исправить ошибки, допущенные в прошлой игре с этим соперником. Шведы уступили со счетом 2:6 в выставочной игре перед стартом турнира.

– Мы профессионалы, и в полуфинале Кубка мира встретимся с отличным соперником, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Хорнквиста. – Мы должны быть готовы, и мы будем готовы. Таков наш настрой. Неважно кто наш соперник. Мы играли с ними раньше и проиграли. В воскресенье мы хотим исправить, допущенные в Вашингтоне ошибки.

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/team-sweden-aware-of-risks-this-time/c-282105794

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