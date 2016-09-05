Никита Кучеров: "Немного нервничаешь, когда работаешь с Овечкиным и Кузнецовым"

Нападающий сборной России Никита Кучеров не переживает, что выступление за национальную команду на Кубке мира может повлиять на его клубную карьеру, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. На данный момент форвард, в минувшем сезоне выступавший за "Тампа-Бэй", находится в статусе ограниченно свободного агента.
- Нет опасений из-за того, что до сих пор не подписали контракт с клубом, но едете на Кубок мира?
- У меня появилась первая возможность сыграть за сборную России на взрослом уровне. Были размышления, меня предупреждали, но играть за национальную команду очень почетно.
- Есть какие-то подвижки по подписанию контракта с "Тампой"?
- Не знаю.
- Давно познакомились с Олегом Знарком?
- В прошлом сезоне. Олег Валерьевич приезжал в Питтсбург, мы поужинали. Сейчас пока не было времени пообщаться обстоятельно.
- Каково играть в тройке с Овечкиным и Кузнецовым?
- Когда с такими ребятами работаешь, понимаешь, что есть давление, немного нервничаешь. У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке. Это помогает.
- Сегодня вам удалась пара классных розыгрышей...
- Ребята - игровики. Получаешь удовольствие от взаимодействия с ними.
- Есть вероятность, что сыграете в одном звене с Наместниковым?
- Не знаю, это вопрос не ко мне, а к тренерам.
- Как относитесь к тому, что сборную России не считают фаворитом Кубка мира?
- Когда играешь с такими соперниками - любой фаворит. Не знаю, кого считают фаворитом.
- Приятно, что в сборной четыре игрока из "Тампы"?
- Всегда приятно, когда вызывают ребят из твоего клуба. Я многих в сборной не знал, приехали с ребятами из "Тампы" - с ними было проще втянуться в коллектив.