09:07 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Макс Пачоретти: "Все в сборной США чувствуют себя комфортно"

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Нападающий сборной США Макс Пачоретти после победы над Финляндией (3:2) отметил, что его партнеры по команде хорошо подготовились к старту Кубка мира-2016. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

- Думаю, ребята готовы к Кубку мира, - цитирует официальный сайт Кубка мира Пачоретти. - Каждый чувствует себя комфортно на своей позиции и доволен игровым временем. Это очень важно для короткого турнира. Мы сейчас чувствуем себя максимально комфортно, и это очень важно после четырех месяцев без хоккея.

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