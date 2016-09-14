Макс Пачоретти: "Все в сборной США чувствуют себя комфортно"

Нападающий сборной США Макс Пачоретти после победы над Финляндией (3:2) отметил, что его партнеры по команде хорошо подготовились к старту Кубка мира-2016. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

- Думаю, ребята готовы к Кубку мира, - цитирует официальный сайт Кубка мира Пачоретти. - Каждый чувствует себя комфортно на своей позиции и доволен игровым временем. Это очень важно для короткого турнира. Мы сейчас чувствуем себя максимально комфортно, и это очень важно после четырех месяцев без хоккея.