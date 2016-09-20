Джон Торторелла: "Сборной США необходимо быть очень терпеливыми в матче с канадцами"

Главный тренер сборной США Джон Торторелла перед вторым матчем группового турнира Кубка мира против сборной Канады подчеркнул, что его игрокам нужно быть терпеливыми в предстоящей встрече.

– Сегодня у нас не играют Брэндон Дубински, Кори Шнайдер и Джек Джонсон, – цитирует "Р-Спорт" Тортореллу. – Нам нужно просто выиграть этот матч, играть правильно, необходимо быть очень терпеливыми, как в некоторых матчах до начала турнира. Что ждем от Дастина Бафлина? Что он забьет несколько шайб в большинстве, Дастин был очень расстроен, что не играл в первом матче.

Матч между сборными США и Канады состоится в 03.00 по московскому времени. В случае поражения американцы, уступившие в первом матче сборной Европы (0:3), потеряют шансы на выход из группы.