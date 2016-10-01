12:03 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Дмитрий Куликов: "Никто в сборной России не считал, что полуфинал Кубка мира – успешный результат"

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Защитник сборной России Дмитрий Куликов сообщил, что никто из россиян перед полуфиналом Кубка мира против Канады не считал, что уже добился успеха на турнире. Напомним, Россия потерпела поражение со счетом 3:5 от канадцев, которые в итоге выиграли турнир.

- Не думаю, что результат, которого мы достигли на Кубке мира, кого-то удовлетворил, все хотели выиграть Кубок мира, - цитирует "Р-Спорт" Куликова. - Никто в команде перед игрой не считал, что выход в полуфинал – это уже успешный результат. Был шанс у нас в игре с канадцами, конечно. Но когда мы повели, то начали осторожничать, отбрасываться, и в результате проиграли.

Канадцы сильны тем, что у них люди, которые играют ведущие роли в клубах, в сборной понимают, что должны делать грязную работу, бороться на каждом участке, понимают свою ответственность. К тому же система у них отлажена идеально, поэтому против них так тяжело играть.

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