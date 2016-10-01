Дмитрий Куликов: "Никто в сборной России не считал, что полуфинал Кубка мира – успешный результат"

Защитник сборной России Дмитрий Куликов сообщил, что никто из россиян перед полуфиналом Кубка мира против Канады не считал, что уже добился успеха на турнире. Напомним, Россия потерпела поражение со счетом 3:5 от канадцев, которые в итоге выиграли турнир.

- Не думаю, что результат, которого мы достигли на Кубке мира, кого-то удовлетворил, все хотели выиграть Кубок мира, - цитирует "Р-Спорт" Куликова. - Никто в команде перед игрой не считал, что выход в полуфинал – это уже успешный результат. Был шанс у нас в игре с канадцами, конечно. Но когда мы повели, то начали осторожничать, отбрасываться, и в результате проиграли.

Канадцы сильны тем, что у них люди, которые играют ведущие роли в клубах, в сборной понимают, что должны делать грязную работу, бороться на каждом участке, понимают свою ответственность. К тому же система у них отлажена идеально, поэтому против них так тяжело играть.