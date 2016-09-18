Брент Бернс: "Кросби доминировал и в атаке, и в защите"

Защитник сборной Канады Брент Бернс остался доволен игрой своей команды в первом матче Кубка мира-2016 с Чехией (6:0). Особенно он выделил в составе канадцев форварда Сидни Кросби, который набрал 3 (1+2) очка.

– С самого начала игра пошла, мы знали, что она не будет легкой, все же здесь лучшие хоккеисты в мире, и нужно быть готовым ко всему, – цитирует "Р-Спорт" Бернса. – С Кросби хорошо играть, он великолепен, лучший игрок в мире. Сегодня доминировал на льду не только при игре в атаке, но и в защите.