09:47 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Брент Бернс: "Кросби доминировал и в атаке, и в защите"

0
0
0

Защитник сборной Канады Брент Бернс остался доволен игрой своей команды в первом матче Кубка мира-2016 с Чехией (6:0). Особенно он выделил в составе канадцев форварда Сидни Кросби, который набрал 3 (1+2) очка.

– С самого начала игра пошла, мы знали, что она не будет легкой, все же здесь лучшие хоккеисты в мире, и нужно быть готовым ко всему, – цитирует "Р-Спорт" Бернса. – С Кросби хорошо играть, он великолепен, лучший игрок в мире. Сегодня доминировал на льду не только при игре в атаке, но и в защите.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160918/1085098958.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ