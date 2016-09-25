Брэд Маршан: "Кросби - особенный игрок"

Форвард сборной Канады Брэд Маршан после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Россией (5:3) отметил, что нападающий Сидни Кросби является лидером команды. По его словам, в важных матчах игрок "Питтсбурга" всегда показывает себя.

- Целеустремленность делает Кросби таким хорошим игроком, - цитирует Маршана официальный сайт турнира. - В важных матчах он всегда показывает себя. В такие моменты видно, что он – лидер. Когда ты можешь в таких матчах вести за собой команду лидеров, то можешь и контролировать ход всей встречи. Это показывает, насколько Сидни особенный игрок.