Алексей Житник: "Игра России со Швецией получилась вялотекущей"

Олимпийский чемпион и участник Кубка мира-1996 Алексей Житник остался недоволен игрой Кубка мира-2016 между Россией и Швецией (1:2). По его мнению, сборные Европы и Канады ярче провели свои поединки с США (3:0) и Чехией (6:0) соответственно.

– Вялотекущая получилась игра. Хотелось бы увидеть что-нибудь поярче, – сказал Житник. – Шведы действовали в своем стиле. Все знали, что у скандинавов очень хорошая и подвижная оборона. Сыграли строго и реализовали моменты. Защитник забросил победную шайбу, плюс первый пас у шведов в порядке. Вратарь Маркстрем, хоть и вышел неожиданно вместо Лундквиста, но свои шайбы поймал и нигде не ошибся. Шведы позволили сборной России играть так, как им было нужно. Не скажу, что они блистали в нападении. Хоть у них и были моменты, но команды Канады и Европы вчера выглядели интереснее. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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