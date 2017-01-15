Нина Пирогова: "Россия в матче с Чехией показала, что нас не сломить"

Капитан молодежной женской сборной России Нина Пирогова после завершения матча за бронзу МЧМ-2017 против Чехии (2:0) отметила, что игроки на льду боролись друг за друга. По ее словам, россиянки показали, что их не сломить, несмотря на разгромное поражение в полуфинале турнира от США (0:6). В поединке с американками Пирогова не смогла принять участия из-за дисквалификации.

- Это замечательно, - приводит пресс-служба ИИХФ слова Пироговой. - Мы боролись друг за друга, играли как настоящая команды. Показали, что нас невозможно сломить. Я чувствовала себя ужасно, когда смотрела за матчем против США со стороны и не могла помочь команде. В игре с чешками вышла с прекрасным настроением и сделала все от меня зависящее.