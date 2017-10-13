"Звезда", "Сокол" и "Горняк" одержали победы

"Ермак" на своем льду уступил "Звезде" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Сокол" выиграл у "Химика", "Южный Урал" обыграл "Дизель", а "Горняк" взял верх над "Саровом"​.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Звезда" (Чехов) - 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)

Голы: Мясищев - 3 (Хлопотов), 10:01 - 0:1. Хлопотов - 9 (Карнаухов, Якименко), 12:31 - 0:2. Севанькаев - 2, 19:59 - 1:2. Николишин - 3 (бол., Хлопотов, Мясищев), 21:39 - 1:3. Крашенинников - 2 (Подлубошнов), 26:42 - 1:4. Карнаухов - 6 (Мясищев, Якименко), 26:53 - 1:5. Селезнев - 1 (Федин), 29:04 - 2:5. Яковлев - 2, 38:41 - 3:5. Зыков - 2 (Хлопотов), 43:32 - 3:6.

Вратари: Хомутов (Борисов, 24:40) - Корепанов.

Судьи: Свиргун, Цицаров.

Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) - "Химик" (Воскресенск) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Гловацкий - 4, 4:06 - 1:0. Железнов - 2 (Теряев, Бондарев), 20:18 - 2:0. Семин - 3 (бол., Озолиньш, Андрющенко), 42:14 - 3:0. Лыпкань - 2, 42:42 - 4:0.

Вратари: Андрюхов - Синягин (Никитин, 42:42).

Судья: Черезов.

Красноярск. МСК "Арена Север".

"Южный Урал" (Орск) - "Дизель" (Пенза) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чугуев - 1 (Васильев, Чистяков), 9:57 - 1:0. Иванов - 3 (п.в.), 59:40 - 2:0.

Вратари: Перетягин - Назаров (58:28 - 58:49, 58:29).

Судьи: Раминг, Шиханов.

Орск. ДС "Юбилейный".

"Горняк" (Учалы) - "Саров" (Саров) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Носков - 2 (Сафин, Сафронов), 18:07 - 1:0. Митякин - 3 (Цапаев, Рассейкин), 22:06 - 2:0. Клочков - 1 (Афанасьев), 23:05 - 2:1. Пилипенко - 4 (Сетдиков), 42:40 - 3:1.

Вратари: Устинский - Тихомиров (59:01).

Судья: Степучев.

Учалы. Ледовая арена "Горняк".