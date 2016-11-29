"Зауралье" переиграло "Ижсталь", "Торос" одолел "Рубин"

"Зауралье" на своем льду переиграло "Ижсталь" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Южный Урал" по буллитам обыграл "Молот-Прикамье", "Челмет" уступил "Спутнику", а "Торос" взял верх над "Рубином".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Брит - 1 (Цыганов, Абметка), 3:37 - 1:0. Первухин - 3 (бол., Муштаев, Соколов), 5:10 - 2:0. Хабаров - 2 (Рыжов), 46:06 - 2:1. Соколов - 1 (бол., Первухин, Маслов), 51:41 - 3:1. Кротиков - 1 (Петров), 54:42 - 4:1.

Вратари: Агеев - Кислицын (Костенко, 5:10).

Судьи: Спирин, Степучев.

29 ноября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Южный Урал" (Орск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Марзоев.

Вратари: Загидулин - Петров.

Судья: Шемякин.

29 ноября. Орск. ДС "Юбилейный".

"Челмет" (Челябинск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Дубровин - 3 (Князев), 53:14 - 0:1.

Вратари: Сухачев (58:58 - 59:28) - Перевозчиков.

Судьи: Петухов, Шмаков.

29 ноября. Челябинск. ДС "Юность".

"Рубин" (Тюмень) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Голы: Теряев - 2 (Гордеев, Голованов), 2:46 - 0:1. Кузнецов - 1 (Сафаралеев), 4:00 - 1:1. Ячменев - 9 (бол., Шмурыгин, Молодцов), 13:52 - 2:1. Дубровский - 3 (бол., Артамонов, Капотов), 14:58 - 2:2. Гордеев - 13, 38:08 - 2:3. Сафаралеев - 2 (Лешков, Зотов), 44:52 - 3:3. Полозов - 1 (Теряев), 55:59 - 3:4.

Вратари: Франскевич (59:36) - Федотов.

Судьи: Мальцев, Петров.

29 ноября. Тюмень. Дворец спорта.