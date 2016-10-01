"Торпедо" забило 7 шайб питерскому "Динамо", "Рязань" - "Торосу"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Торпедо" из Усть-Каменогорска взяло верх над питерским "Динамо" - 7:1. В другом поединках "Рязань" забросила 7 безответных шайб "Торосу", а "Рубин" - "Барсу".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)

Голы: Метальников - 2 (Юшков), 9:31 - 1:0. Капитуров - 2 (Далхейсен, Сауторн), 20:49 - 2:0. Стасюк - 1 (Белухин, Михайлис), 26:11 - 3:0. Юшков - 2 (бол., Архипов), 31:46 - 4:0. Пластинин - 1 (Новожилов, Парфенов), 32:42 - 4:1. Михайлис - 2 (Веревкин, Белухин), 32:49 - 5:1. Кузьмичев - 1 (Игнашин, Фадеев), 47:58 - 6:1. Архипов - 1 (Юшков), 57:27 - 7:1.

Вратари: Иванов - Ложкин (Назаров, 26:11, Ложкин, 47:58).

"Сарыарка" (Караганда) - "Динамо" (Балашиха) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Мажуга - 1 (Махановский), 5:49 - 1:0. Мищенко - 2 (бол., Смольянинов, Ломако), 21:48 - 2:0. Злобин - 1 (Пилипенко), 41:26 - 2:1. Смольянинов - 1 (Ломако), 57:41 - 3:1.

Вратари: Гелашвили - Бочаров.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Зауралье" (Курган) - 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Голы: Сергеев - 1 (бол., Мисюль), 7:55 - 1:0. Сироткин - 2 (Рехтин, Петров), 25:55 - 1:1. Гильманов - 2 (Сорокин, Хапов), 32:30 - 2:1. Приданников - 2 (Волжанкин), 33:17 - 2:2. Гильманов - 3 (Хапов), 34:50 - 3:2. Муштаев - 2 (Первухин), 43:41 - 3:3. Шакуров - 1 (Петров, Сироткин), 50:28 - 3:4.

Вратари: Рейзвих - Гафиуллин.

"Химик" (Воскресенск) - "Звезда" (Чехов) - 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Голы: Тимирев - 1 (Макеев, Мокин), 9:46 - 0:1. Мокин - 1 (Тимирев, Карнаухов), 12:30 - 0:2. Макеев - 1 (Пронин, Антипов), 13:17 - 0:3. Кузьменко - 3 (Слепцов), 24:26 - 0:4. Складниченко - 4 (Воробьев), 26:02 - 1:4. Основин - 1 (бол., Слепцов), 34:04 - 1:5. Ипатов - 3 (Складниченко, Воробьев), 56:32 - 2:5.

Вратари: Синягин (58:46) - Самойлов.

"Барс" (Казань) - "Рубин" (Тюмень) - 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Голы: Клопов - 2 (Шибаев), 6:52 - 0:1. Мордвинов - 2 (Антонов), 8:11 - 0:2. Зюзякин - 2 (Корабейников), 22:41 - 0:3. Шмурыгин - 3 (Молодцов, Малевич), 23:11 - 0:4. Пайор - 3 (Корабейников, Зюзякин), 33:07 - 0:5. Ячменев - 2 (бол.), 43:37 - 0:6.

Вратари: Билялов (М. Сидоров, 33:07) - Франскевич (Тяло, 54:49).

"Рязань" - "Торос" (Нефтекамск) - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Голы: Лызин - 1 (Кривченко, Кацедым), 1:53 - 1:0. Старцев - 1 (Карпов, Рукин), 6:58 - 2:0. Чванчиков - 2 (Алексеев), 7:26 - 3:0. Рукин - 4 (Старцев, Карпов), 23:05 - 4:0. Рукин - 5 (бол., Седунов, Старцев), 28:29 - 5:0. Чванчиков - 3 (Крикуненко, Цветков), 33:00 - 6:0. Крикуненко - 1 (мен., Цветков), 53:33 - 7:0.

Вратари: Красоткин - Хомченко (Булыгин, 7:26, Хомченко, 28:29).

"Буран" (Воронеж) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы: Коротеев - 4 (бол., Кучкин), 9:06 - 1:0. Михайлов - 3, 9:42 - 1:1. Черников - 2 (бол., Фаст, Лоптев), 11:36 - 1:2. Рыжов - 1 (Курдюков, Воробьев), 25:42 - 1:3. Князев - 2, 26:54 - 2:3. Кодола - 1 (бол., Боголейша, Иванов), 30:37 - 2:4. Лоптев - 1 (бол., Черников, Купцов), 38:09 - 2:5.

Вратари: Михайлов (Муллин, 11:36, 59:50) - Кислицын.

ТХК (Тверь) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Ларичев - 1 (Гребенщиков, Орлович-Грудков), 2:56 - 0:1. Соколов - 2 (бол., Репин, И.А. Иванов), 26:44 - 1:1. Бондарев - 3 (Кириллов), 31:25 - 2:1. Кириллов - 4 (бол., Кудряшов), 44:35 - 3:1. М. Мальцев - 4 (бол., Гребенщиков, Орлович-Грудков), 47:36 - 3:2. Заборников - 1 (И.А. Иванов), 59:01 - 4:2.

Вратари: Хорошун - Скрынник.