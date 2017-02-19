"Торпедо" сыграет в плей-офф ВХЛ против "Ижстали", "СКА-Нева" встретится с "Рязанью"

Сегодня завершился регулярный чемпионат ВХЛ, по итогам которого определились пары плей-офф. Победитель "регулярки" "Торпедо" встретится с "Ижсталью", "СКА-Нева", занявшая второе место, сыграет против "Рязани". "Сарыарка", ставшая в чемпионате третьей, проведет серию игр против "Звезды".

Полностью пары плей-офф Кубка Братины выглядят следующим образом:

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Ижсталь" (Ижевск)

"Сарыарка" (Караганда) – "Звезда" (Чехов)

"Торос" (Нефтекамск) – "Динамо" (Санкт-Петербург)

ТХК (Тверь) – "Рубин" (Тюмень)

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Рязань" (Рязань)

"Спутник" (Нижний Тагил) – "Ермак" (Ангарск)

"Динамо" (Балашиха) – "Нефтяник" (Альметьевск)

"Зауралье" (Курган) – "Сокол" (Красноярск)