ТХК прервал серию из трех поражений

ТХК на выезде переиграл "Сокол" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Таким образом, тверская команда прервала серию из трех поражений. В других встречах "СКА-Нева" обыграл "Молот-Прикамье", "Ермак" одолел "Химик", а "Звезда" уступила "Спутнику".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) – "Химик" (Воскресенск) – 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Кляузов – 2 (бол., Балдаев, Шацкий), 13:14 – 0:1. Воронин – 1 (Озолиньш, Мансуров), 29:36 – 1:1. Мак. Попов – 2 (Майер), 43:46 – 2:1. Складниченко – 7 (Ипатов, Воробьев), 48:44 – 2:2. Зарипов – 3 (Пуголовкин), 52:33 – 2:3. Майер – 2 (Золотухин, Чубыкин), 55:31 – 3:3. Чубыкин – 3 (бол., Милюков, Рыбалко), 62:19 – 4:3.

Вратари: Магарилов – Никитин.

Судьи: Петров, Шерер.

11 октября. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) – ТХК (Тверь) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Кириллов – 6 (Смуров), 3:53 – 0:1. Орлов – 1 (бол., Кириллов, Кудряшов), 23:17 – 0:2. Гловацкий – 5 (бол., Кожевников, Боровиков), 34:40 – 1:2. Швец-Роговой – 1 (Потякин, Буханко), 36:09 – 1:3.

Вратари: Андрюхов – Хорошун.

Судьи: Коваленко, Максимов.

11 октября. Красноярск. МСК "Арена Север".

"Торос" (Нефтекамск) – "Сарыарка" (Караганда) – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Алишаускас – 1 (Желнеровский), 2:54 – 0:1. Дубровский – 1 (бол.), 5:07 – 1:1. Алешин – 2 (бол., Бочков, Теряев), 27:28 – 2:1. Исаев – 2 (Сагадеев, Ердаков), 30:02 – 2:2. Бочков – 1 (бол.), 34:43 – 3:2. Артамонов – 1 (бол.), 48:54 – 4:2.

Вратари: Хомченко – Перетягин (58:25 – 58:28, 58:36 – 59:56).

Судьи: Носов, Смагин.

11 октября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Зауралье" (Курган) – "Буран" (Воронеж) – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Кудрин – 1 (Ремов, Маслов), 23:54 – 1:0. Приданников – 3 (Крамской), 26:58 – 2:0. Чечин – 1 (бол., Первухин, Муштаев), 30:12 – 3:0.

Вратари: Агеев – Муллин.

Судья: Спирин.

11 октября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Рубин" (Тюмень) – "Рязань" (Рязань) – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Алексеев – 5 (Крикуненко, Юртайкин), 44:34 – 0:1. Ячменев – 4 (Молодцов, Каменев), 45:46 – 1:1. Старцев – 2, 51:40 – 1:2. Карпов – 3 (п.в., Рукин), 59:45 – 1:3.

Вратари: Франскевич (58:18) – Красоткин.

Судьи: Сюрдяев, Ушаков.

11 октября. Тюмень. Дворец спорта.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Торпедо" У-К (Усть-Каменогорск) – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Беляев – 3 (бол., Рахманов), 26:38 – 0:1. Белухин – 1, 33:23 – 0:2. Курдюков – 1 (Полюдов), 34:48 – 1:2. Королев – 2 (бол., Глебов, Фаст), 54:19 – 2:2. Кодола – 3, 59:31 – 3:2.

Вратари: Кислицын – Горячевских (59:52).

Судьи: Голышев, Мальцев.

11 октября. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Конозов – 3 (Козловский), 17:19 – 1:0. Скворцов – 1, 27:31 – 2:0.

Вратари: Скрынник – Козубенко (58:42).

Судьи: Иванов, Свиргун.

11 октября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Звезда" (Чехов) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 4:5 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Кузьменко – 4 (бол., Хлопотов), 4:51 – 1:0. Князев – 4 (Жиляков), 5:12 – 1:1. Основин – 5 (бол., Сергеев, Сергеенко), 11:15 – 2:1. Основин – 6, 33:06 – 3:1. Мокин – 3, 44:58 – 3:2. Князев – 5 (Жиляков), 45:20 – 3:3. Мокин – 2 (Карнаухов), 45:49 – 4:3. Кравченко – 3 (Ищенко, Иванов), 53:05 – 4:4. Фомичев – 2 (Васильев, Мокин), 60:31 – 4:5.

Вратари: Филоненко – Перевозчиков (Денисов, 11:15).

Судья: Зибинин.

11 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".