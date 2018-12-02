"СКА-Нева" победила "Югру" в овертайме

"СКА-Нева" одержала победу над "Югрой" в овертайме со счетом 3:2. Питерский клуб с 46 очками поднялся на четвертое место, а команда из Ханты-Мансийска с 44 баллами опустилась на пятую строчку.

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"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Ижсталь" (Ижевск) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кочуров – 7 (бол., Арефьев, Скобелев), 16:30 – 0:1. Чемерикин – 7 (Кожевников, Лебедев), 23:37 – 1:1. Кочуров – 8 (Борисов, Баженов), 57:20 – 1:2.

Вратари: Перевозчиков (Гафиуллин, 11:31, Перевозчиков, 12:32, 59:15) – Долганов.

Судьи: Прокуратов, Самарин.

2 декабря. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: К. Макаров – 9 (Ху, Крутий), 2:02 – 1:0. Дельнов – 10 (бол., Ерохин, Шайхулов), 19:56 – 1:1. Дельнов – 11 (Тумченко, Шайхулов), 28:37 – 1:2. Николлс – 2 (Хуан Цяньи, Крутий), 29:49 – 2:2. Мокрицын – 1 (Камаев), 30:31 – 2:3. Лебедев – 1 (Ремов), 41:59 – 2:4. Сето – 12 (Ху, Там), 58:35 – 3:4. Кузнецов – 2 (п.в.), 59:59 – 3:5.

Вратари: Дан (59:26) – Дорожко.

Судьи: Заболотнев, Метальников.

2 декабря. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Химик" (Воскресенск) – 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Валеев – 3 (Мухин, Шутов), 19:35 – 0:1. Губин – 7 (Дьяченко, Котляревский), 26:35 – 0:2. Котляревский – 4 (Дьяченко), 29:44 – 0:3. Рымарев – 5 (Полозов, Дюков), 37:55 – 1:3. Смирнов – 3 (Гришин, Дьяченко), 41:27 – 1:4. Белозеров – 15 (Капитуров, Шестаков), 47:46 – 2:4. Белухин – 5 (Глухов), 53:02 – 3:4. Кляузов – 3 (п.в., Шутов), 58:42 – 3:5.

Вратари: Печурский (Денисов, 29:44, 58:20 – 58:42) – Хомченко.

Судьи: Максимов, Петров.

2 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "Звезда" (Чехов) – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы: Карнаухов – 4, 0:52 – 0:1. Зеленков – 1 (Жихарев), 16:51 – 1:1. Метальников – 7 (Железнов, Никулин), 25:56 – 2:1. Желнеровский – 5 (Кицын), 42:48 – 3:1. Желнеровский – 6 (Сиксна, Кицын), 51:55 – 4:1. Сарваров – 3 (бол., Зиазов, Соколов), 54:50 – 5:1.

Вратари: Рейзвих – Самойлов.

Судьи: Спирин, Цицаров.

2 декабря. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Солянников – 4 (Орлович-Грудков, Мальцев), 2:51 – 0:1. Митрофанов – 11 (бол., Аскаров, Матерухин), 31:41 – 1:1. Матерухин – 8, 49:31 – 2:1. Марченко – 3 (бол., Валенцов, Николаев), 51:13 – 2:2. Мальцев – 6, 62:48 – 2:3.

Вратари: Иванников – Мельничук.

Судьи: Черезов, Юдаков.

2 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Рубин" (Тюмень) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Князев – 6 (Кравченко, Комаристый), 17:58 – 1:0. Дыняк – 4 (Чернов), 21:11 – 1:1. Комаристый – 7 (Угольников), 22:02 – 2:1. Монс – 6 (бол., Кулагин), 41:44 – 2:2. Монс – 7 (Кондратьев), 61:37 – 2:3.

Вратари: Назаров – Тодыков.

Судьи: Ермолаев, Зибинин.

2 декабря. Тюмень. Дворец спорта.