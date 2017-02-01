"СКА-Нева" обыграла "Динамо" в питерском дерби

"СКА-Нева" в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграла на своей площадке питерское "Динамо" - 4:3. Команда вышла на первое место в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Кристалл" С (Саратов) - "Челмет" (Челябинск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0)

1 февраля. Саратов. ЛДС "Кристалл".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Дергачев - 1, 3:57 - 1:0. Назаревич - 4 (бол., Шестаков, Томилин), 12:58 - 1:1. Алтыбармакян - 4 (Александров, Макс. Мальцев), 29:08 - 2:1. Берлев - 5 (Томилин, Тамбиев), 30:20 - 2:2. Ручкин - 4 (бол., Берлев, Тамбиев), 39:46 - 2:3. Молодцов - 2 (Алтыбармакян, Макс. Мальцев), 48:16 - 3:3. Александров - 3 (бол., Макс. Мальцев, Молодцов), 54:50 - 4:3.

Вратари: Иванников - Ложкин.

Судьи: Бирин, Зибинин.

1 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) - "Химик" (Воскресенск) - 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Старцев - 8 (Маслов), 15:47 - 1:0. Петраков - 10 (бол., Маслов, Денежкин), 32:22 - 2:0. Богомолов - 3 (бол., Шацкий), 46:29 - 2:1. Гусев - 3 (Шацкий, Родионов), 56:52 - 2:2.

Победный буллит: Шацкий.

Вратари: Пиманкин - Синягин.

Судьи: Сюрдяев, Юдаков.

1 февраля. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Дизель" (Пенза) - "Южный Урал" (Орск) - 7:3 (2:3, 2:0, 3:0)

Голы: Мокшанцев - 5 (Мнихович, Кузьмин), 0:40 - 1:0. Игнатов - 1 (Сметанин), 11:01 - 1:1. Куликов - 9 (Манушин), 12:15 - 1:2. Канарский - 5, 16:39 - 2:2. Сметанин - 8 (бол.), 19:29 - 2:3. Грибанов - 5 (Д. Тарасов, Ямкин), 28:27 - 3:3. Д. Тарасов - 7 (буллит), 30:55 - 4:3. Бусаров - 7 (Думбадзе), 43:45 - 5:3. Д. Тарасов - 8 (Кузьмин), 49:45 - 6:3. Мокшанцев - 6 (бол., Канарский, Мнихович), 53:55 - 7:3.

Вратари: Жучин - Загидулин (Полошков, 30:55, Загидулин, 53:55).

Судья: Соловьев.

1 февраля. Пенза. "Дизель Арена".

"Звезда" (Чехов) - "Динамо" (Балашиха) - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы: Пронин - 7 (бол., Пешехонов, Якименко), 11:31 - 1:0. Петунин - 3 (бол., Злобин, Грязев), 13:12 - 1:1. Петунин - 4 (Марковин, Игумнов), 18:19 - 1:2. Марковин - 10 (бол., Игумнов), 31:32 - 1:3. Баранов - 12 (бол., Шевченко, Бирюков), 37:49 - 1:4.

Вратари: Филоненко - Бочаров.

Судья: Черезов.

1 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".