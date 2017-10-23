"Сарыарка" победила "Дизель" и сократила отставание от двух клубов Санкт-Петербурга

"Сарыарка" обыграла "Дизель" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это позволило карагандинцам выйти на третье место в таблице. Выше них расположились только два клуба из Санкт-Петербурга - "Динамо" и "СКА-Нева".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Саров" - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Курбатов - 1 (бол., Мищенко), 22:46 - 1:0. Коннов - 4 (Парфирьев), 39:49 - 2:0. Беляев - 1 (Рымарев), 44:50 - 2:1. Коннов - 5 (Хасаншин, Мисников), 55:03 - 3:1. Мисников - 4 (п.в., Коннов), 59:59 - 4:1.

Вратари: Мольков - Полуэктов (56:13 - 59:59).

"Дизель" (Пенза) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Голы: Ердаков - 6 (Сарваров), 23:41 - 0:1. Соколов - 3 (Валицкий), 35:28 - 0:2. Сарваров - 4 (бол., Сиксна, Ердаков), 39:17 - 0:3. Мироманов - 1 (Груздев, Тарасов), 42:22 - 1:3.

Вратари: Назаров (59:19) - Гелашвили.