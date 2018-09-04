"Русская классика" в новом сезоне ВХЛ пройдет в Альметьевске

Пресс-служба ВХЛ объявила место проведения "русской классики" в новом сезоне. Точная дата проведения матча межу "Нефтяником" и "Торосом" в Альметьевске определится позже.

Также ВХЛ презентовала логотип предстоящего матча на открытом воздухе. Логотип "Русской классики" выполнен в цветах флага Республики Татарстан с добавлением основных элементов – нефтяных станков-качалок, а также одного из самых узнаваемых символов города – монумента в честь добычи 3-го миллиарда тонн нефти.