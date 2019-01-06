Результаты игрового дня ВХЛ: "Челмет" выиграл у "Бурана", "Югра" уступила "Ценг Тоу"

"Югра" проиграла "Ценг Тоу" (1:2), а "Челмет" переиграл в гостях "Буран" со счетом 5:3 в рамках очередного игрового дня ВХЛ.

Остальные результаты игрового дня выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Ионин - 4 (Калинин, Громов), 11:23 - 0:1. Швецов - 10, 35:46 - 0:2. Пилипенко - 15 (бол., Карамнов, Митрофанов), 36:40 - 1:2.

Нереализованный буллит: Пилипенко (Югра), 51:00 (Вратарь).

Вратари: Иванников (59:21) - Перевозчиков.

Судьи: Беляев, Максимов.

6 января. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Рубин" (Тюмень) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Попов - 10 (бол., Комаристый, Тунхузин), 28:31 - 1:0. Угольников - 3 (Белов, Степанов), 32:12 - 2:0. Карлин - 10 (бол., Князев, Давыдов), 33:39 - 3:0. Ху - 7 (бол., Крутий), 47:56 - 3:1. Кравченко - 7 (п.в., Коротков), 58:30 - 4:1.

Вратари: Назаров - Лием (58:00 - 58:30).

Судьи: Мальцев, Шерер.

6 января. Тюмень. Дворец спорта.

"Буран" (Воронеж) - "Челмет" (Челябинск) - 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Кориневский - 9, 6:28 - 0:1. Буйницкий - 3, 8:41 - 1:1. Мирнов - 9 (Казаманов), 10:11 - 2:1. Тарасов - 8 (Лавриненко), 38:52 - 2:2. Алексеев - 2 (Тертышный), 41:45 - 2:3. Шадрин - 4, 44:36 - 2:4. Алексеев - 3 (Тертышный), 46:42 - 2:5. Буйницкий - 4 (Белозеров, Е. Орлов), 47:32 - 3:5.

Вратари: Хомутов (Г. Кузнецов, 46:42, 58:30 - 59:10) - Подскребалин.

Судьи: Тихомиров, Томилов.

6 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) - "Зауралье" (Курган) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: О. Попов - 3 (Капустин), 48:22 - 1:0.

Вратари: Денисов - Ярославлев (59:22).

Судьи: Заболотнев, Самарин.

6 января. Рязань. ДС "Олимпийский".

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