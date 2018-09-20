Питерское "Динамо" всухую победило "Буран" и сравнялось с лидером ВХЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Буран" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из северной столицы догнал по очкам лидера таблицы "Барс".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гордеев - 1 (бол., Баранов, Банников), 30:33 - 0:1. Шин - 2 (бол., Беляков), 57:46 - 1:1. Голованов - 2 (Бочков), 63:40 - 1:2.

Вратари: Печурский - Тарасов.

"Сарыарка" (Караганда) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Ядроец - 2 (Сорокин), 4:51 - 0:1. Махановский - 4 (бол., Наместников), 51:20 - 1:1. Мокин - 1 (Демидов), 55:46 - 1:2.

Вратари: Бояркин (58:51) - Смирягин.

"Саров" - "Рубин" (Тюмень) - 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Кравченко - 1 (бол., Попов, Тунхузин), 4:53 - 0:1. Кравченко - 2 (бол., Бабенко, Ячменев), 16:51 - 0:2. Медведев - 1 (Смолин, Шураков), 25:28 - 1:2. Грибов - 1 (Владимиров, Новожилов), 28:31 - 2:2. Бабенко - 4 (Ячменев, Бойчук), 37:56 - 2:3. Чиглинцев - 1 (Попов, Коротков), 55:01 - 2:4.

Вратари: Тихомиров - Назаров.

"Тамбов" - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Минеев - 1 (Воропаев, Рычагов), 8:32 - 0:1. Ногин - 1 (Ефимов), 11:54 - 1:1. Ефимов - 2 (бол., Виксна, Карлин), 26:13 - 2:1. Митрофанов - 2 (Берлев, Пилипенко), 41:22 - 2:2.

Победный буллит: Орлов.

Вратари: Давлетшин - Иванников.

"Буран" (Воронеж) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Джиошвили - 2 (Шестаков), 21:22 - 0:1. Петраков - 1 (Кулагин), 30:05 - 0:2. Джиошвили - 3 (бол., Бирюков, Паутов), 42:44 - 0:3. Кондратьев - 1 (Бирюков, Бирюков), 56:23 - 0:4.

"Рязань" - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Попов - 1 (Васильев), 39:59 - 1:0. Петьков - 1 (Мальцев), 41:27 - 1:1. Иванов - 3 (Д. Воробьев, Прохоров), 48:04 - 2:1. Карпов - 2 (Репьях, Рукин), 53:17 - 3:1. Конозов - 1 (Алтыбармакян), 57:47 - 3:2.

Вратари: Кочетков - Мельничук (57:58).