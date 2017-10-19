Новокузнецкий "Металлург" одолел "Ценг Тоу"

"Металлург" из Новокузнецка победил "Ценг Тоу" в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)
Голы: Брэдли - 1 (Эрхардт, Новожилов), 1:14 - 0:1. Ванин - 1 (Коньков, Карлин), 22:37 - 1:1. Воронин - 1 (Михайлов), 29:05 - 2:1. Эрхардт - 3, 30:01 - 2:2. Федин - 1 (Коротков), 33:15 - 3:2. Эрхардт - 4 (Васильев, Скворцов), 44:13 - 3:3. Михайлов - 4, 60:10 - 4:3.
Вратари: Борисов - Скрынник.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Локтев - 4 (Коростин, Мусин), 2:25 - 1:0. Ильминский - 1 (бол., Шиафотдинов, Митрофанов), 33:33 - 1:1. Басков - 2 (Щукин, Шубин), 38:43 - 2:1. Чернов - 1 (бол., Романцев), 50:31 - 3:1.
Нереализованный буллит: Шубин (57:48, М).
Вратари: Касутин - Тяло.
"Челмет" (Челябинск) - "Барс" (Казань) - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Могильников - 2 (Карпухин, Тарасов), 5:44 - 1:0. Халиков - 1 (Лямкин, Осипов), 16:51 - 1:1. Жульдиков - 2 (Мелихов), 32:42 - 2:1. Тарасов - 3 (Тридчиков, Безруков), 38:49 - 3:1. Протапович - 1 (Расулов), 55:52 - 3:2.
Вратари: Сухачев - М. Сидоров (59:57).
"Спутник" (Нижний Тагил) - ЦСК ВВС (Самара) - 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Пушкарский - 3 (Сурсов, Слесарев), 20:28 - 0:1. Гареев - 2 (бол., Степаненко, Феклистов), 42:29 - 0:2. Артамонов - 2 (бол., Ситников, Путилов), 47:26 - 1:2. Кожевников - 2 (Путилов, Щанкин), 57:24 - 2:2. Артамонов - 3 (Щанкин), 60:23 - 3:2.
Вратари: Орлов - Жучин.