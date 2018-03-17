"Нефтяник" выбил "Сокол" из плей-офф ВХЛ

Сегодня состоялись матчи 1/4 финала плей-офф ВХЛ. "Нефтяник" обыграл "Сокол" со счетом 4:3 в овертайме и выиграл серию 4-0. Новокузнецкий "Металлург" победил "Динамо" и сократил отставание в серии, 1-3.

ВХЛ

1/4 финала

"Ермак" (Ангарск) – "Зауралье" (Курган) – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Сулимов – 2 (Рехтин), 10:53 – 0:1. Сандер – 4 (Дюкарев, Глебов), 16:38 – 0:2. Колготин – 1 (Рехтин), 26:13 – 0:3. Болтанов – 2 (бол., Янчевский), 30:20 – 0:4. Глебов – 1 (Сандер), 47:44 – 0:5.

Вратари: Хомутов (Борисов, 27:48) – Гафиуллин.

Судьи: Гордиенко, Кочетов.

17 марта. Ангарск. "Арена Ермак".

Счет в серии: 1-3

"Сокол" (Красноярск) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Руденков – 2 (бол., Камалов, Гловацкий), 16:58 – 1:0. Князев – 2 (Зузин), 25:17 – 2:0. Хапов – 3 (бол., Демидов, Воеводин), 30:17 – 2:1. Каменев – 3 (Хамидуллин, Гильманов), 34:18 – 2:2. Железнов – 2 (Каменев), 36:13 – 2:3. Зузин – 2 (Лыпкань, Андрющенко), 59:40 – 3:3. Ястребков – 1 (Гильманов), 61:44 – 3:4.

Вратари: Петров (57:44 – 57:55, 58:05 – 59:40) – Хакимов.

Судьи: Степучев, Юдаков.

17 марта. Красноярск. МСК "Арена Север".

Счет в серии: 0-4

"Металлург" (Новокузнецк) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Чебыкин – 3 (бол., Назаревич), 1:12 – 0:1. Крикуненко – 1 (Скутар, Макаров), 19:41 – 1:1. Чернов – 4 (бол., Романцев, Скутар), 29:19 – 2:1. Кокшаров – 2 (Гуляев), 36:26 – 3:1. Бутузов – 1, 50:34 – 4:1. Мусин – 2 (буллит), 52:34 – 5:1.

Вратари: Литвинов – Самонов (Тодыков, 50:34).

Судьи: Мочалов, Прокуратов.

17 марта. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

Счет в серии: 1-3

"Торос" (Нефтекамск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Голованов – 2 (Пименов), 17:56 – 1:0. Мих. Мальцев – 2 (Рычагов), 21:28 – 1:1. Кондратьев – 1 (Рычагов), 36:13 – 1:2. Банников – 1 (Гришин), 58:29 – 2:2. Гребенщиков – 3 (Александров, Орлович-Грудков), 64:26 – 2:3.

Вратари: Хомченко (58:10 – 58:29) – Мельничук.

Судьи: Соловьев, Спирин.

17 марта. Нефтекамск. Ледовый дворец.

Счет в серии: 1-3