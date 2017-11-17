"Кузня" обыграла "Буран", "Ермак" уступил "Динамо"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий "Металлург" одержал победу над "Бураном" – 4:2.

В других встречах "Ермак" уступил "Динамо" (1:4), "Сарыарка" переиграла "Горянк" (4:1), "Рубин" в овретайме проиграл "Челмету" (1:2), "Торпедо" переиграло "Южный Урал" (1:0), "Молот-Прикамье" выиграл у "Нефтяника" (3:2 Б), "Торос" одержал победу над "Ижсталью" (2:1 Б), "Спутник" переиграл "Зауралье" (2:1), "СКА-Нева" проиграл "Соколу" (1:2).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Буран" (Воронеж) – "Металлург" (Новокузнецк) – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Банцерев – 4 (бол., Коротеев), 19:57 – 1:0. Мусин – 3, 28:59 – 1:1. Шипилов – 1 (Топорков, Артамонов), 33:32 – 2:1. Коростин – 4 (Басков, Романцев), 41:15 – 2:2. Дюрягин – 9 (Кокшаров, Чернов), 47:14 – 2:3. Дюрягин – 10 (Кокшаров, Чернов), 52:43 – 2:4.

Вратари: Гайдуллин (58:35) – Литвинов.

Судьи: Ермолаев, Спирин.

17 ноября. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Ермак" (Ангарск) – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Михайлов – 6 (бол., Юшков, Воробьев), 7:26 – 0:1. А. Шевченко – 13 (Бирюков, Шестаков), 25:01 – 1:1. Бирюков – 6 (мен., А. Шевченко), 27:03 – 2:1. Молодцов – 3 (бол., А. Шевченко, Назаревич), 31:19 – 3:1. Берлев – 9 (Ручкин), 49:22 – 4:1.

Вратари: Самонов (Ложкин, 40:00, 57:01 – 57:06) – Борисов (Хомутов, 33:03).

Судьи: Беляев, Юдаков.

17 ноября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Горняк" (Учалы) – "Сарыарка" (Караганда) – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Орлов – 2 (Желнеровский), 1:38 – 0:1. Ломако – 4 (Сиксна, Сарваров), 29:08 – 0:2. Митякин – 6 (Сетдиков, Воропаев), 34:35 – 1:2. Наместников – 1 (мен., Антоновский, Желнеровский), 40:34 – 1:3. Зиазов – 5 (Альшевский, Тополь), 49:51 – 1:4.

Вратари: Устинский – Гелашвили.

Судьи: Мальцев, Шемякин.

17 ноября. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Челмет" (Челябинск) – "Рубин" (Тюмень) – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Тарасов – 8 (бол., Могильников), 17:23 – 1:0. Валеев – 2 (Ерофеев), 33:06 – 1:1. Безруков – 7 (Климонтов), 64:10 – 2:1.

Вратари: Кузьмин – Франскевич.

Судьи: Гордиенко, Шмаков.

17 ноября. Челябинск. ДС "Юность".

"Южный Урал" (Орск) – "Торпедо" (Усть-Каменогорск) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Соренсон – 6 (Тривино, Бердников), 37:33 – 0:1.

Вратари: Перетягин (58:45) – Смирягин.

Судьи: Максимов, Шиханов.

17 ноября. Орск. ДС "Юбилейный".

"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Зарипов – 3 (Чистяков, Порядин), 2:00 – 1:0. Андриянов – 7 (Синелев, Епимахин), 17:51 – 2:0. Ляпустин – 2, 48:43 – 2:1. Сумин – 4 (Раисов), 59:59 – 2:2.

Победный буллит: Шайхулов.

Вратари: Перевозчиков – Ярославлев (59:25 – 59:59Хакимов, 65:00).

Судья: Соловьев.

17 ноября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Торос" (Нефтекамск) – "Ижсталь" (Ижевск) – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Баранов – 12 (бол., Дубровский, Емелин), 20:43 – 1:0. Д. Иванов – 7, 55:20 – 1:1.

Победный буллит: Афанасьев.

Вратари: Хомченко – Давыдов.

Судьи: Мисюрь, Мочалов.

17 ноября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Спутник" (Нижний Тагил) – "Зауралье" (Курган) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Рябов – 1 (Кожевников, Ищенко), 13:31 – 1:0. Гиберт – 4 (Стулов, Ищенко), 31:01 – 2:0. Сандер – 5 (Первухин, Ольшанский), 41:05 – 2:1.

Вратари: Аляпкин – Загидулин (58:27 – 59:52).

Судья: Ушаков.

17 ноября. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Сокол" (Красноярск) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Потылицын – 2 (Железнов), 30:53 – 0:1. Семин – 7 (Андрющенко, Озолиньш), 43:21 – 0:2. Конозов – 3 (бол., Чуркин, Коренев), 47:08 – 1:2.

Вратари: Богданов (57:51) – Андрюхов.

Судьи: Свиргун, Солнцев.

17 ноября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

Турнирная таблица - здесь