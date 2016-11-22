"Кристалл" снимается с чемпионата ВХЛ из-за финансовых проблем

Генеральный менеджер саратовского "Кристалла" Вадим Молотилов сообщил, что клуб снимается с чемпионата ВХЛ в сезоне-2016/17 из-за финансовых проблем. В начале ноября стало известно, что хоккеисты "Кристалла" обратились с открытым письмом к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с просьбой решить вопрос с финансированием команды. Долги по зарплате перед игроками и тренерами составляют четыре месяца.

Во вторник состоялось заседание совета Саратовской областной федерации хоккея, на котором обсуждались перспективы выступления "Кристалла" в текущем чемпионате ВХЛ.

– На заседании совета областной федерации во вторник было объявлено, что клуб снимается с чемпионата ВХЛ, – цитирует "Р-Спорт" Молотилова. – Пока речь идет только о текущем сезоне. Всем игрокам предложено продолжить карьеру в команде "Кристалл-Юниор" в первенстве ВХЛ.

Напомним, что из-за финансовых проблем клуб пропустил сезон ВХЛ-2014/15. В текущем чемпионате "Кристалл" занимает предпоследнее место, набрав 19 очков в 25 матчах.