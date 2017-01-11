"Дизель", "Рязань" и "Челмет" добились побед

"Дизель" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Ариаду" - 4:2. Также побед добились "Рязань" и "Челмет".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ариада" (Волжск) - "Дизель" (Пенза) - 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы: Владимиров - 2 (бол., Томкин, Думбадзе), 3:18 - 0:1. Зотов - 5 (Луговской, Канарский), 15:14 - 0:2. Думбадзе - 10 (Бусаров), 18:48 - 0:3. Никоноров - 2 (Луговской, Яценков), 27:42 - 0:4. Бикмуллин - 3 (Угольников, Гарифулин), 39:03 - 1:4. Мурзин - 6 (Калинин, Дьяков), 48:03 - 2:4.

Вратари: Анаркулов (Енюшин, 18:48, 58:42) - Кочетков.

"Рязань" - "Южный Урал" (Орск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Старцев - 6 (бол., Максимов, Карпов), 15:08 - 1:0. Лызин - 2 (Дубинин), 37:34 - 2:0.

Вратари: Красоткин - Гайдуллин (59:46).

"Буран" (Воронеж) - "Челмет" (Челябинск) - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: Яковенко - 2 (бол., Шипин, Закарлюкин), 3:50 - 0:1. Луговой - 1 (Белозеров), 16:11 - 1:1. Закарлюкин - 9 (Ерофеев, Шипин), 30:19 - 1:2. Белозеров - 4 (Луговой, Железнов), 50:34 - 2:2. Ерофеев - 11 (Шипин, Кориневский), 53:05 - 2:3. Мошаров - 9 (Валеев), 56:20 - 2:4. Тихомиров - 4 (мен., Антонов), 57:36 - 3:4.

Вратари: Муллин (Попов, 0:26, Муллин, 1:05) - Угрюмов.