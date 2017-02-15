"Бурану" засчитано поражение за неявку на игру с "Сарыаркой"

ВХЛ засчитала "Бурану" техническое поражение за неявку на игру регулярного чемпионата против "Сарыарки", сообщает сайт лиги. Встреча, которая должна была пройти 15 февраля в Караганде, не состоялась в связи с невозможностью участия "Бурана".

Ранее клуб объявлял о финансовых проблемах и предупреждал лигу и Федерацию хоккея России о невозможности участвовать в выездных встречах чемпионата. Воронежской команде было засчитано техническое поражение, "Сарыарке" начислили три очка. Казахстанский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице ВХЛ, "Буран" занимает предпоследнюю, 25-ю строчку.

"Буран" не отправится на выезд в Казахстан из-за финансовых проблем