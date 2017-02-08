"Буран" не отправится на выезд в Казахстан из-за финансовых проблем

"Буран" на своем сайте объявил, что команда не отправится в Казахстан на матчи регулярного чемпионата ВХЛ против "Торпедо" (13 февраля) и "Сарыарки" (15 февраля). Отмечается, что причиной стало тяжелое финансовое положение команды. "Буран" занимает предпоследнее, 25-е место в турнирной таблице, набрав всего 28 очков в 46 встречах.

"На основании этого и в соответствии с п.3 Статьи 4 Регламента чемпионата ВХЛ, Федерация хоккея России приняла решение об отмене проведения этих матчей. Окончательное решение по данному вопросу будет принято дополнительно", – говорится в сообщении клуба.