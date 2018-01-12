"Буран" уступил "Динамо", СКА-Нева победила "Рязань"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга одержало победу над "Бураном" – 5:1.

В других встречах СКА-Нева переиграла "Рязань" (3:2), "Сарыарка" в овертайме уступила "Молоту-Прикамье" (3:4), "Торос" проиграл "Торпедо" (2:4), "Зауралье" одержало победу над "Ижсталью" (3:1), "Нефтяник" был сильнее "Рубина" (3:0).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Буран" (Воронеж) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Голы: Панков – 4 (Мих. Орлов, Денежкин), 20:12 – 0:1. Чувиляев – 3 (Молодцов, Кудинов), 38:23 – 0:2. Раисов – 7 (бол., Берлев, Буханко), 46:09 – 0:3. Бирюков – 7 (Кондратьев), 47:51 – 0:4. Марковин – 3 (бол., Сидляров, Ефремов), 52:24 – 1:4. Раисов – 8 (Мих. Орлов), 55:08 – 1:5.

Вратари: Заливин (Зубарев, 47:51) – Тодыков.

Судьи: Зибинин, Свиргун.

12 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" – СКА-Нева (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Кудрявцев – 6 (бол., Алексеев, Щербов), 4:30 – 1:0. Квартальнов – 2 (Гребенщиков, Чуркин), 24:42 – 1:1. Толузаков – 2 (бол., Кныжов), 30:04 – 1:2. Толузаков – 3 (бол., Александров, Орлович-Грудков), 35:14 – 1:3. Д. Воробьев – 4 (Прохоров, Ипатов), 47:49 – 2:3.

Вратари: Денисов (59:30) – Богданов.

Судьи: Гофман, Шемякин.

12 января. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Сарыарка" (Караганда) – 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Ерохин – 7 (бол., Кутугин, Абрамов), 7:00 – 1:0. Петров – 1 (мен., Загидуллин), 19:58 – 2:0. Попов – 4 (Андриянов, Епимахин), 21:37 – 3:0. Зиазов – 12 (бол., Первышин, Ердаков), 26:47 – 3:1. Поляков – 4, 30:22 – 3:2. Поляков – 5 (Булатов, Валицкий), 35:32 – 3:3. Петров – 2, 61:48 – 4:3.

Вратари: Перевозчиков (Коробов, 35:32) – Гелашвили (Костин, 21:37).

Судьи: Мальцев, Черезов.

12 января. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Торос" (Нефтекамск) – "Торпедо" (Усть-Каменогорск) – 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Голы: Бусаров – 2 (Грязев), 5:05 – 1:0. Метальников – 5, 6:07 – 1:1. Метальников – 6 (Рымарев, Шин), 44:02 – 1:2. Лукин – 6, 51:55 – 2:2. Игнашин – 8 (Рымарев, Шин), 55:39 – 2:3. Игнашин – 9 (п.в., Далхейсен), 59:35 – 2:4.

Вратари: Федотов (58:50 – 59:35) – Гаврилов.

Судьи: Кислов, Смагин.

12 января. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Зауралье" (Курган) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Железков – 4, 34:29 – 0:1. Сандер – 9 (Дюкарев, Ольшанский), 38:56 – 0:2. Федин – 3 (Никифоров), 43:50 – 1:2. Кротиков – 3 (бол., Колготин), 46:12 – 1:3.

Вратари: Кононов – Загидулин.

Судья: Носов.

12 января. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Рубин" (Тюмень) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Воеводин – 5 (Хапов, Гильманов), 0:42 – 1:0. Арбузов – 2 (Насыбуллин), 37:02 – 2:0. Хапов – 7 (п.в., Воеводин, Гильманов), 56:30 – 3:0.

Вратари: Голубев – Назаров (55:12 – 56:05, 56:15 – 56:30).

Судьи: Раминг, Степучев.

12 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

Турнирная таблица – здесь