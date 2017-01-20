Антон Злобин: "В "Питтсбурге" учили уважительно относиться к журналистам"

Нападающий балашихинского "Динамо" Антон Злобин подчеркнул, что в североамериканских лигах есть требование уважительно относиться к журналистам. 23-летний форвард ранее входил в систему "Питтсбурга".

– Нас учили в "Питтсбурге" очень хорошо относиться к журналистам, – приводит "Спорт FM" слова Злобина. – Говорили, что нужно с ними общаться. Приходил человек, который занимался медиа, объяснял, что можно говорить журналистам, а чего нельзя. Что запрещали говорить? Плохо отзываться о команде, руководстве, нельзя грубить журналистам, нельзя критиковать своих партнеров. Все остальное можно говорить.