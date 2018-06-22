Александр Матерухин перешел в "Югру"

Нападающий сборной Белоруссии Александр Матерухин перешел из солигорского "Шахтер" в "Югру", информирует официальный сайт ханты-мансийского клуба. Контракт рассчитан на один год.



Прошлый сезон 36-летний форвард начинал в КХЛ – на его счету 24 матча за минское "Динамо". В составе "Шахтера" он провел 14 матчей и набрал 13 (7+6) очков.



В этом году Матерухин выступал на чемпионате мира в Дании в составе сборной Белоруссии. В пяти матчах он отдал 1 результативну передачу.