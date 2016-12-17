"Чикаго" подтвердил заинтересованность в Шалунове

Генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн подтвердил, что клуб заинтересован в приглашении нападающего "Сибири" Максима Шалунова, сообщает The Athletic. 23-летний форвард был выбран на драфте 2011 года под общим 109-м номером.

Руководство "Чикаго" считает Шалунова самым перспективным хоккеистом своей системы и собирается обдумать вариант с его приглашением в команду. Россиянин уже пробовал свои силы в США в сезоне-2013/14, сыграв за клубы "Рокфорд Айс Хогс" и "Толидо Оулай", после чего он вернулся в КХЛ и подписал контракт с "Сибирью".

За клуб из Новосибирска в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Шалунов провел 29 матчей, в которых набрал 30 (16+14) очков.