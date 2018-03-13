Владислав Третьяк: "Мы обязаны не только следить за развитием хоккея, но и управлять им"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что создание новой программы по развитию хоккеистов в России является особенным днем в истории.

– Сегодня – особый день в истории российского хоккея, – цитирует сайт ФХР Третьяка. – Мы запускаем Национальную программу подготовки хоккеистов. Наш хоккей славен победами, неординарными тренерами, яркими хоккеистами и великолепными командами. Он развивается, строятся новые катки, появляются новые детские школы. Популярность его растет с каждым днем. Но мы не стоим на месте. Мы обязаны не только следить за развитием, но и управлять им, давая нашему хоккею новые импульсы, методики, создавать тенденции.

Программа будет называться "Красная машина". "Она включает в себя пособие, раскрывающее новую философию подготовки игроков, а также серию методической литературы для тренеров детских хоккейных школ. В них собрано большое количество базовых хоккейных упражнений по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методики по физической подготовке, питанию. Каждая серия соответствует определенному возрасту: от 6 до 18 лет, все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии игрока", – говорится в сообщении на сайте.