Тест "СЭ". Как хорошо вы знаете историю нашего хоккея?

Zico-wc
19/20
23:36 22 декабря
Бегущий человек
За что так последний вопрос извратили? Ну а вообще по тесту - очень плохо. Ничего не знаю.
23:24 22 декабря
Inside28
В сезоне 1987/1988 рижский клуб под руководством Владимира Юрзинова добился наивысшего достижения в своей истории, став серебряными призёрами чемпионата СССР ------------- Почему же СЭ лоханулся?
1993 ----- Россия - Чемпион Мира при Б.Михайлове! ------- Почему же СЭ лоханулся?
И ещё есть пара вопросов - по НХЛ и по ЦСКА - Рус. пингвины. Помню пингвинов на эмблеме клуба, но чтобы ЦСКА не назывался ЦСКА - такого не помню, "РП" - неофициально - да, но - ЦСКА!
23:01 22 декабря
foreverCSKAforever
Пингвины, но промахнулся мимо Трактора и кликнул по Горькому и только после неправильного ответа врубился в последний вопрос.
22:03 22 декабря
Haul26
Очень, очень плохо. Похоже, вы отправляетесь в глубокий запас
21:11 22 декабря
Borhes
пингвины блин ))
20:25 22 декабря
Ингерманландец
Из Вики про Пряхина в Калгари сезона 1988/89:
В плей-офф вместе с командой дошёл до финала, где завоевал Кубок Стэнли в борьбе против «Монреаль Канадиенс». Пряхин в тех матчах не принимал участие и поэтому его имени нет на Кубке, однако руководство «Калгари» включило его в командную фотографию. Кроме того, Сергей все же получил перстень чемпиона.
20:22 22 декабря
Veg Sneggi
18 ВОПРОС - а разве не Пряхин первый обладатель Кубка Стенли в составе Калгари?
19:56 22 декабря
viktor530
Русский
viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте.
Позор на мою голову, невнимательно прочитал.
19:17 22 декабря
Русский
viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте.
Позор на мою голову, ошибся я, всем мои извинения, в том числе и СЭ!!!
19:10 22 декабря
Русский
viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте.
18:41 22 декабря
СЭ, а кто в 1993 году выиграл ЧМ по хоккею??? Не позорьтесь, пожалуйста!!
18:22 22 декабря
Zico-wc
19/20
23:36 22 декабря
Бегущий человек
За что так последний вопрос извратили? Ну а вообще по тесту - очень плохо. Ничего не знаю.
23:24 22 декабря
Inside28
В сезоне 1987/1988 рижский клуб под руководством Владимира Юрзинова добился наивысшего достижения в своей истории, став серебряными призёрами чемпионата СССР ------------- Почему же СЭ лоханулся? 1993 ----- Россия - Чемпион Мира при Б.Михайлове! ------- Почему же СЭ лоханулся? И ещё есть пара вопросов - по НХЛ и по ЦСКА - Рус. пингвины. Помню пингвинов на эмблеме клуба, но чтобы ЦСКА не назывался ЦСКА - такого не помню, "РП" - неофициально - да, но - ЦСКА!
23:01 22 декабря
foreverCSKAforever
Пингвины, но промахнулся мимо Трактора и кликнул по Горькому и только после неправильного ответа врубился в последний вопрос.
22:03 22 декабря
Haul26
Очень, очень плохо. Похоже, вы отправляетесь в глубокий запас
21:11 22 декабря
Borhes
пингвины блин ))
20:25 22 декабря
Ингерманландец
Из Вики про Пряхина в Калгари сезона 1988/89: В плей-офф вместе с командой дошёл до финала, где завоевал Кубок Стэнли в борьбе против «Монреаль Канадиенс». Пряхин в тех матчах не принимал участие и поэтому его имени нет на Кубке, однако руководство «Калгари» включило его в командную фотографию. Кроме того, Сергей все же получил перстень чемпиона.
20:22 22 декабря
Veg Sneggi
18 ВОПРОС - а разве не Пряхин первый обладатель Кубка Стенли в составе Калгари?
19:56 22 декабря
viktor530
Русский viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте. Позор на мою голову, невнимательно прочитал.
19:17 22 декабря
viktor530
Русский viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте. Позор на мою голову, ошибся я, всем мои извинения, в том числе и СЭ!!!
19:10 22 декабря
Русский
viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте.
18:41 22 декабря
viktor530
СЭ, а кто в 1993 году выиграл ЧМ по хоккею??? Не позорьтесь, пожалуйста!!
18:22 22 декабря