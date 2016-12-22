17:25 22 декабря | ХОККЕЙ — Россия

Тест "СЭ". Как хорошо вы знаете историю нашего хоккея?

Нашему хоккею - 70! Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Знаете ли вы отечественный хоккей? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Нашему хоккею - 70! Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Сегодня у отечественного хоккея юбилей – 70 лет назад стартовал первый чемпионат СССР. "СЭ" предлагает вам испытать себя и узнать, насколько хорошо вы знаете историю нашего хоккея.
 
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Zico-wc

19/20

23:36 22 декабря

Бегущий человек

За что так последний вопрос извратили? Ну а вообще по тесту - очень плохо. Ничего не знаю.

23:24 22 декабря

Inside28

В сезоне 1987/1988 рижский клуб под руководством Владимира Юрзинова добился наивысшего достижения в своей истории, став серебряными призёрами чемпионата СССР ------------- Почему же СЭ лоханулся? 1993 ----- Россия - Чемпион Мира при Б.Михайлове! ------- Почему же СЭ лоханулся? И ещё есть пара вопросов - по НХЛ и по ЦСКА - Рус. пингвины. Помню пингвинов на эмблеме клуба, но чтобы ЦСКА не назывался ЦСКА - такого не помню, "РП" - неофициально - да, но - ЦСКА!

23:01 22 декабря

foreverCSKAforever

Пингвины, но промахнулся мимо Трактора и кликнул по Горькому и только после неправильного ответа врубился в последний вопрос.

22:03 22 декабря

Haul26

Очень, очень плохо. Похоже, вы отправляетесь в глубокий запас

21:11 22 декабря

Borhes

пингвины блин ))

20:25 22 декабря

Ингерманландец

Из Вики про Пряхина в Калгари сезона 1988/89: В плей-офф вместе с командой дошёл до финала, где завоевал Кубок Стэнли в борьбе против «Монреаль Канадиенс». Пряхин в тех матчах не принимал участие и поэтому его имени нет на Кубке, однако руководство «Калгари» включило его в командную фотографию. Кроме того, Сергей все же получил перстень чемпиона.

20:22 22 декабря

Veg Sneggi

18 ВОПРОС - а разве не Пряхин первый обладатель Кубка Стенли в составе Калгари?

19:56 22 декабря

viktor530

Русский viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте. Позор на мою голову, невнимательно прочитал.

19:17 22 декабря

viktor530

Русский viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте. Позор на мою голову, ошибся я, всем мои извинения, в том числе и СЭ!!!

19:10 22 декабря

Русский

viktor530, там вопрос про то, какое из высказываний является НЕ верным, и ответ про первое чемпионство РФ в 2008 году - правильный ответ в тесте.

18:41 22 декабря

viktor530

СЭ, а кто в 1993 году выиграл ЧМ по хоккею??? Не позорьтесь, пожалуйста!!

18:22 22 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ