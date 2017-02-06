Павел Красковский: "Большим стимулом для меня является попадание в первую сборную"

Нападающий олимпийской сборной России Павел Красковский после тренировки в Новогорске отметил, что старается прибавить в мастерстве. По словам форварда, ему приятно находиться в команде.

– Вы уже выступали в олимпийской сборной. Что вам это дает?

– Здесь собрана хорошая команда и можно получить международный опыт, поиграть с другими национальными сборными. Это работа, которая дает плоды. Мне приятно здесь находиться.

– Уже почувствовали какие-то изменения в своей игре?

– С появлением этой сборной я уже получил кое-какой опыт. Сейчас вот старюсь еще прибавить. Мне очень хочется попасть в национальную команду. Для меня это является большим стимулом. Как нам говорили тренеры, много ребят из этой команды попали в первую сборную. Просто надо стараться и показывать себя. Тогда все получится.

– Не выбьет ли вас из ритма КХЛ выступление в сборной на Кубке Словакии?

– Нам сказали, что не будут сильно напрягать. Может, и хотелось бы потренироваться со своим клубом и подготовиться к плей-офф, но вызываться в сборную всегда приятно. Защищать честь страны всегда очень важно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)