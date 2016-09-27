Павел Буре: "У Лиги легенд огромная заинтересованность в Северной Америке"

Президент Лиги легенд Павел Буре подчеркнул, что встреча с комиссионером НХЛ Гэри Бэттменом получилась очень познавательной. По словам Буре, место проведения "Финала четырех" пока обсуждается, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Это была очень интересная встреча, – подчеркнул Буре. – Кроме руководства НХЛ присутствовал Рене Фазель. Мы рассказали, что расширяемся в Европе, где у нас уже семь команд, и у нас есть огромная заинтересованность в расширении в Северную Америку. Встреча продолжалась больше часа и была очень познавательной.

Где пройдет финал четырех? Пока в стадии обсуждения. Канада – это не только Гретцки и Лемье, но и Коффи, Мессье, Челиос и другие. Их участие дало бы многое.