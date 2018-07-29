Иван Телегин: "Конечно приятно, когда помнят, но стоит уже готовиться к Олимпиаде-2022"

Форвард сборной России Иван Телегин отметил, что игрокам национальной команды приятна память о победе на Олимпийских играх в Пхенчхане, однако спортсменам стоит думать уже об Олимпиаде-2022 в Пекине.

28 июля сборная России приняла участие в концерте "Россия в моем сердце", который прошел в Москве на Манежной площади в присутствии 30 тысяч зрителей.

- У нас ранее уже было большое мероприятие - нам вручали перстни, - сказал Телегин. - Потом мы уже успели приехать сюда и смотрели на все, что происходит в Москве, на Манежной площади - это очень круто, позитивно, даже трудно передать словами.



Уже опустошения, как после Олимпиады, нет, сейчас все стараются думать о новом сезоне. Конечно, приятно, когда все помнят, но стоит думать уже о следующей Олимпиаде и готовиться к ней.

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