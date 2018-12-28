ФХР выразила соболезнования родным и близким Зимина

В пятницу, 28 декабря, на 72-м году жизни скончался выдающийся советский нападающий, спортивный функционер, тренер и комментатор Евгений Зимин. Федерация хоккея России (ФХЛ) принесла свои соболезнования родным и близким бывшего хоккеиста.

– Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Владимировича, а также всем хоккейным болельщикам, которые восхищались его игрой, а также работой в качестве комментатора на спортивном телевидении, – говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира известен тем, что забросил первую шайбу в Суперсерии-1972. Также Зимин дважды выигрывал Олимпиаду и был одним из главных действующих лиц в волшебном "Спартаке", вырывавшем чемпионство у ЦСКА.

"Если бы не было хоккея, я бы его придумал". Умер Евгений Зимин