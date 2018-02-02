Борис Майоров: "Кожевников изложил свою версию ухода из "Спартака". А я расскажу, как было на самом деле"

Экс-капитан "Спартака" и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, которому 11 февраля исполняется 80 лет, в интервью "СЭ" отметил, что Александр Кожевников​ в своей книге описал свою версию ухода из стана красно-белых, но все было иначе.

– Мемуары Кожевникова читали?

– Кто-то дал книжку, вон, лежит. Полистал. Наткнулся на эпизод, где расписывает, как уходил из "Спартака". Вы же к этому подводите?

– Мы и цитатой запаслись: "Объективно Борис Майоров уже на тот период выглядел, извините, ходячим анахронизмом. И для игроков ничего не желал делать. Бирюк, живущий исключительно своими интересами. Взгляды его на хоккей, принципы развития игры тоже представлялись мне давно устаревшими…"

– Начнем с того, что Кожевников изложил свою версию ухода из "Спартака". А я расскажу, как было на самом деле. Разумеется, не приказывал приехать ко мне на дачу. С какой стати?! Он сам явился, без звонка, уж не знаю, кто адрес подсказал. Лето, отпуск. Вдруг распахивается калитка. Кожевников: "У меня к вам разговор" – "Загоняй "Волгу", заходи…" – "Нет-нет, лучше в машине". В машине так в машине. А сзади девушка сидит. "Невеста моя", – представил Кожевников.

– Симпатичная?

– Да я и разглядеть-то не успел. Едва что-то не к месту сказала, он вскипел: "А ты вообще иди отсюда!" Открыла дверь и пошла в сторону леса. А с Кожевниковым диалог продолжаем. "Жениться собираюсь. Нужна квартира. Дадите – останусь в "Спартаке". Нет – ухожу" – "В команде очередь на жилье. Шесть игроков ждут. Занимай, седьмым будешь" – "Так не пойдет" – "Ну а чем ты лучше других? "Спартак" для тебя что – кормушка?! Приехал из Пензы – клуб сразу дал тебе однокомнатную. Ты женился, развелся, квартиру оставил супруге. Потом второй раз женился, получил двухкомнатную. После развода и ее оставил. Устраивай личную жизнь, но клубу выкручивать руки не надо" – "Тогда в "Крылья" уйду" – "Ради бога". Все. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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