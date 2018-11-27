11:32 | Хоккей — Россия

Александр Медведев: "То, что Знарок и Воробьев будут контактировать, -
неизбежно"

Обсудить
0

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев выразил уверенность, что Олег Знарок, который стал сегодня консультантом штаба сборной России, еще
вернется на тренерскую скамейку.

– Сюрприз ли для меня это? Думаю, такое решение – логичное развитие событий.
Тренер команды олимпийских чемпионов продолжит работу в качестве
консультанта сборной, – начал Медведев.

– Насколько понимаю, в обязанностях Знарка не будет консультации главной
команды страны.

– (Смеется). Как вы себе представляете, что человек работает консультантом
сборных и не общается с главным тренером первой команды? Это какая-то,
скажем так, странная конфигурация. Неизбежно, что они будут
взаимодействовать и общаться. На таком уровне иногда достаточно простого
разговора, а не совместной тренировки.

– Удивлены, что Знарок возвращается из отпуска не тренером?

– Хорошо, что он возвращается. А что касается тренерской карьеры, то я не
думаю, что она закончена. Уверен, мы увидим его в роли главного тренера. (Андрей
Сизякин)

Знарок вернулся в сборную России. Как, зачем, почему?

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...