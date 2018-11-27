Александр Медведев: "То, что Знарок и Воробьев будут контактировать,

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев выразил уверенность, что Олег Знарок, который стал сегодня консультантом штаба сборной России, еще

вернется на тренерскую скамейку.

– Сюрприз ли для меня это? Думаю, такое решение – логичное развитие событий.

Тренер команды олимпийских чемпионов продолжит работу в качестве

консультанта сборной, – начал Медведев.

– Насколько понимаю, в обязанностях Знарка не будет консультации главной

команды страны.

– (Смеется). Как вы себе представляете, что человек работает консультантом

сборных и не общается с главным тренером первой команды? Это какая-то,

скажем так, странная конфигурация. Неизбежно, что они будут

взаимодействовать и общаться. На таком уровне иногда достаточно простого

разговора, а не совместной тренировки.

– Удивлены, что Знарок возвращается из отпуска не тренером?

– Хорошо, что он возвращается. А что касается тренерской карьеры, то я не

думаю, что она закончена. Уверен, мы увидим его в роли главного тренера. (Андрей

Сизякин)

Знарок вернулся в сборную России. Как, зачем, почему?